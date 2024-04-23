الولايات المتحدة.. تحطم طائرة شحن نادرة النوع في آلاسكا

أعلنت السلطات الأمريكية أن طائرة شحن تحطمت الثلاثاء في ولاية آلاسكا الواقعة في أقصى الشمال الأمريكي، وعلى متنها شخصان يرجح أنهما لقيا مصرعهما في الحادث.

وقالت شرطة الولاية إنّ الطائرة أقلعت قبيل الساعة العاشرة صباحا (18:00 بتوقيت غرينيتش) وتحطمت بعد لحظات فقط من إقلاعها قرب نهر تانانا.

بدورها أوضحت إدارة السلامة العامة في ولاية آلاسكا أن "الطائرة سقطت على تلة شديدة الانحدار على ضفة النهر حيث اشتعلت فيها النيران".

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وأضافت "لم يتمّ العثور على ناجين"، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل شخصين يرجح أنهما لقيا مصرعهما في الحادث.

ونشرت السلطات صورا للحادث ظهرت فيه أشجار تحترق على حافة نهر يغطيه الجليد وبالكاد يمكن رؤية حطام الطائرة.

وقالت هيئة الطيران الفيدرالية إنّها ستشارك في التحقيق في الحادث.

وأوضحت في بيان أن "إدارة الطيران الفدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل سيجريان تحقيقاً" في الحادث.

والطائرة المنكوبة، ونوعها "دوغلاس دي سي-4"، وتُعتبر من الطائرات القليلة المتبقية في العالم من هذا الطراز، وقد تحطّمت بُعيد لحظات من إقلاعها من مطار فيربانكس الدولي الواقع في وسط الولاية الشاسعة.

وبُنيت أول طائرة من طراز دوغلاس دي سي-4 خلال الحرب العالمية الثانية، وقد استُخدم عدد من هذه الطائرات في جسر برلين الجوي الذي أقيم في عامي 1948 و1949 بعدما قطعت القوات السوفياتية الإمدادات عن الشطر الخاضع لسيطرة الحلفاء من العاصمة الألمانية.

المصدر: ا ف ب