تحطم طائرة في وسط ولاية أوريغون الأمريكية ومصرع طاقمها وركابها

تحطمت طائرة مساء الأحد بمنطقة نائية بوسط ولاية أوريغون ولقي كل ركابها حتفهم، حسبما أفادت السلطات المحلية يوم الاثنين.

قال مكتب شرطة مقاطعة جيفرسون إن أحدهم اتصل برقم الطوارئ 911 عند الساعة السابعة وأربعين دقيقة مساء الأحد، أبلغ عن حادث تحطم الطائرة خارج مدينة مادراس، وإن نواب قائد الشرطة تمكنوا من الوصول للموقع بمساعدة مسؤولين من شركة الطاقة.

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قال مكتب قائد الشرطة في منشور على موقع فيسبوك:" نظرا لحجم الحادث، لم يكن هناك ناجون".

لم تحدد السلطات نوع الطائرة أو عدد الركاب الذين كانوا على متنها.

قال مكتب قائد الشرطة إنه لن يصدر بيانا بأسماء الضحايا لحين تأكيد هوياتهم وإبلاغ أسرهم.

أضاف مكتب قائد الشرطة أن المجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية سيجريان تحقيقا.

المصدر: أ ب