الولايات المتحدة.. قتلى بحادث تحطم طائرة خفيفة على طريق سريع (فيديو + صور)

أعلنت شرطة مدينة ناشفيل الأمريكية مقتل عدة أشخاص بتحطم طائرة خفيفة على طريق سريع في المدينة.

وقالت الشرطة إن الطائرة تحطمت خارج الممرات المتجهة شرقا بعد مخرج شارلوت بايك، مضيفة أنه لم يتم تحديد المكان الذي أقلعت منه.

BREAKING: A single-engine airplane has crashed off the eastbound lanes of I-40 just past the Charlotte Pk exit. Several persons on board are deceased. Work continues to determine from where the plane originated. pic.twitter.com/6tyBa3UCpB — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 5, 2024

وذكرت وسائل إعلامية أمريكية أن الطائرة التي غادرت من هانتسفيل بولاية ألاباما، تعرضت لعطل في المحرك أثناء رحلتها.

وقالت هيئة المطار والمجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية إنهما سيجريان تحقيقا.

🚨#BREAKING: A Small plane has crashed resulting in Multiple fatalities on board



📌#Nashville | #Tennessee



Earlier this evening, a small single-engine airplane with the tail number N422RJ, departing from Huntsville, Alabama, crashed off the eastbound lanes of I-40 in… pic.twitter.com/tIeDnTrqjn — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 5, 2024

BREAKING UPDATE! A single-engine airplane has crashed off the eastbound lanes of I-40 just past the Charlotte Pk exit. Several persons on board are deceased. Work continues to determine from where the plane originated.@Metro Nashville PD, Tennessee pic.twitter.com/UijtDnHQBO — Dreambuilder (@Dreambu49405472) March 5, 2024

وحسب المعلومات فإن الطيار كان قد طلب تصريحا طارئا للهبوط، وكانت وجهته المقصودة هي مطار ناشفيل. ونظرا لحالة الطائرة الضعيفة، لم تتمكن من الوصول إلى المدرج في الوقت المناسب.

وقالت كيندرا لوني، المتحدثة باسم إدارة الإطفاء في ناشفيل، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات للسائقين على الطريق السريع. ولم تتضرر أي مركبات أو مباني.

المصدر: us news + RT