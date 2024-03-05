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الولايات المتحدة.. قتلى بحادث تحطم طائرة خفيفة على طريق سريع (فيديو + صور)

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الولايات المتحدة.. قتلى بحادث تحطم طائرة خفيفة على طريق سريع (فيديو + صور)
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أعلنت شرطة مدينة ناشفيل الأمريكية مقتل عدة أشخاص بتحطم طائرة خفيفة على طريق سريع في المدينة.

وقالت الشرطة إن الطائرة تحطمت خارج الممرات المتجهة شرقا بعد مخرج شارلوت بايك، مضيفة أنه لم يتم تحديد المكان الذي أقلعت منه.

وذكرت وسائل إعلامية أمريكية أن الطائرة التي غادرت من هانتسفيل بولاية ألاباما، تعرضت لعطل في المحرك أثناء رحلتها.

وقالت هيئة المطار والمجلس الوطني لسلامة النقل وإدارة الطيران الفيدرالية إنهما سيجريان تحقيقا.

وحسب المعلومات فإن الطيار كان قد طلب تصريحا طارئا للهبوط، وكانت وجهته المقصودة هي مطار ناشفيل. ونظرا لحالة الطائرة الضعيفة، لم تتمكن من الوصول إلى المدرج في الوقت المناسب. 

وقالت كيندرا لوني، المتحدثة باسم إدارة الإطفاء في ناشفيل، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات للسائقين على الطريق السريع. ولم تتضرر أي مركبات أو مباني.

المصدر: us news + RT

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