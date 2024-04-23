باتروشيف يبحث مع رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية الوضع في الشرق الأوسط

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف مع رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج في مدينة بطرسبورغ الروسية الوضع في الشرق الأوسط.

وجرى اللقاء على هامش الاجتماع الدولي الـ12 للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية والمنعقد في بطرسبورغ تحت رعاية مجلس الأمن الروسي.

وكان باتروشيف قد بحث أمس مع مستشار الرئيس السوري لشؤون الأمن الوطني علي مملوك في العاصمة الروسية موسكو الوضع في الشرق الأوسط، وقضايا التعاون الروسي السوري الهادف إلى ضمان أمن وسيادة سوريا.

المصدر: نوفوستي