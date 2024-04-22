باتروشيف ومملوك يبحثان قضايا التعاون الروسي السوري الهادف إلى ضمان أمن وسيادة سوريا (فيديو)

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف مع مستشار الرئيس السوري لشؤون الأمن الوطني علي مملوك في العاصمة الروسية موسكو الوضع في الشرق الأوسط.

كما بحث باتروشيف مع مملوك قضايا التعاون الروسي السوري الهادف إلى ضمان أمن وسيادة سوريا.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد عين في يناير رئيس الاستخبارات العسكرية السورية السابق كفاح ملحم رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري خلفا لمملوك، بينما تولى الأخير منصب مستشار رئيس الجمهورية.

ويذكر أن مملوك شغل منصب رئيس مكتب الأمن الوطني السوري منذ عام 2012.

المصدر: RT