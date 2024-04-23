باتروشيف يلتقي رئيس جمهورية صرب البوسنة

التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف رئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وناقش الطرفان القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وبحث الطرفان مسائل التعاون بين روسيا وجمهورية صرب البوسنة في مختلف المجالات.

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وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتطوير الكبير للتعاون بين البلدين، كما جرى تبادل للآراء بشأن الوضع في البلقان وفي أوروبا ككل.

وأعرب باتروشيف عن امتنانه لدوديك لقراره إعلان الحداد في ذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية في قاعة مجمع كروكوس.

وأضاف مخاطبا دوديك: "تلعب اتصالاتكم الشخصية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دورا مهما في تعميق التعاون الثنائي".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يثمن العلاقات بين روسيا وجمهورية صرب البوسنة خلال لقائه مع دوديك في قازان لحضور حفل افتتاح دورة "ألعاب المستقبل" الدولية.

المصدر: نوفوستي