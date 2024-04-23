Welt: شولتس حاول "منع" بوتين الاقتباس من كانط

أفادت صحيفة Welt بأن المستشار الألماني أولاف شولتس حاول في حفل أقيم بمناسبة الذكرى الـ 300 لميلاد إيمانويل كانط، أن يشكك في حق الرئيس فلاديمير بوتين بالاقتباس من هذا الفيلسوف.

وزعم المستشار شولتس بأن الرئيس الروسي "لا يملك أدنى أساس" للاقتباس من الفيلسوف الألماني.

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وقال شولتس خلال كلمته في افتتاح حفلة في أكاديمية برلين براندنبورغ للعلوم: "ليس لدى بوتين أدنى سبب للاستناد إلى كانط".

ووفقا لمزاعم المستشار الألماني، تحاول السلطات الروسية "الاستيلاء على كانط وأعماله بأي ثمن".

ويرى شولتس أن أفكار ورؤية هذا الفيلسوف الألماني حول العالم تتعارض مع موقف روسيا الاتحادية بشأن أوكرانيا.

في 22 أبريل، رحب الرئيس الروسي بالمشاركين والضيوف في مؤتمر كانط الدولي تحت عنوان "المفهوم العالمي للفلسفة"، ووصفه بأنه دليل على الاهتمام الدائم بشخصية هذا المفكر الفريد وأعماله الفلسفية.

في يناير الماضي، وصف بوتين كانط بأنه مفكر عظيم ولا تزال دعواته للعيش بذكاءه ذات أهمية حتى يومنا هذا.

المصدر: نوفوستي