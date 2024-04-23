وزير أوكراني يواجه تهمة الاحتيال في بلاده

أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا أنه كشف مخططا للاستيلاء على أراضي دولة بقيمة 7.3 مليون دولار يشارك فيه العديد من الأشخاص.

ووفقا لبيان نشره المكتب على قناته في تيلغرام، يوجد بين المشاركين في عملية الاحتيال وزير، كان في السابق يشغل منصب رئيس اللجنة الزراعية في البرلمان الأوكراني.

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ولم يكشف البيان، اسم الوزارة أو الوزير المقصود، لكن بعض وسائل الإعلام الأوكرانية، ذكرت أن الحديث يدور عن وزير السياسة الزراعية نيكولاي سولسكي.

وجاء في البيان: "تمت إدانة بالجرم المشهود الرئيس السابق للجنة الزراعية في البرلمان الأوكراني، الذي يعمل حاليا كوزير، وذلك بتهمة الاستيلاء على أراضي للدولة بقيمة 291 مليون هريفنيا (أكثر من 7.3 مليون دولار) ومحاولة الاستيلاء على أرض بقيمة أخرى قيمتها 190 مليون هريفنيا (حوالي 4.8 مليون دولار)".

وذكر البيان، أن المشاركين في عملية الاحتيال قاموا بإتلاف وثائق رسمية كانت تدل على حق شركتين مملوكتين للدولة في الاستخدام الدائم لهذه الأراضي في مقاطعة سومي شمال أوكرانيا. وبعد التخلص من الوثائق الثبوتية، تم نقل ملكية هذه الأراضي إلى مواطنين محددين سلفا تحت ستار ممارسة حقهم في الاستفادة المجانية من الأراضي المشاعة.

يوم أمس الاثنين نشر تقرير للخارجية الأمريكية، حول أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم، ذكر فيه أنه تم تسجيل "وجود فساد جدي في هيئات السلطة" في أوكرانيا، فضلا عن انتشار العنف حسب الجنس، وفرض القيود على حرية تجمع العمال و"أسوأ أشكال" استغلال القاصرين.

المصدر: نوفوستي