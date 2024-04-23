"ملياردير متعجرف".. حرب كلامية بين رئيس وزراء أستراليا وماسك

أمرت محكمة أسترالية منصة "إكس" بإخفاء منشورات تتعلق بحادث طعن أسقف في سيدني، مما يصعد الحرب الكلامية بين مالك المنصة إيلون ماسك، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

وانتقد ألبانيز ماسك، واصفا إياه بأنه "ملياردير متعجرف" لأنه رفض دعوات الحكومة الأسترالية لإزالة محتوى المنشورات.

وحظرت "إكس" المحتوى لمستخدميها داخل أستراليا، لكنها قالت إنها لن تحظرها للمستخدمين خارج البلاد، بحجة أن الحكومة ليس لديها سلطة لإملاء المحتوى الذي يمكن لمستخدميها رؤيته على مستوى العالم.

وانتقد ماسك رئيس الوزراء الأسترالي، قائلا إن الحكم يعني أن أي دولة يمكنها السيطرة على "الإنترنت بالكامل".

That is exactly the issue.



Should the eSafety Commissar (an unelected official) in Australia have authority over all countries on Earth? https://t.co/wzv4Uinx8y — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2024

وأظهرت مقاطع مصورة للهجوم نشرت على الإنترنت المهاجم، الذي قيده المصلون، وهو يصرخ في الأسقف لإهانته للإسلام. واتهمت الشرطة مراهقا يبلغ من العمر 16 عاما بارتكاب "جريمة إرهابية" بسبب الهجوم.

وطالبت مفوضة السلامة الإلكترونية منصة "إكس" بإزالة بعض المنشورات التي علقت علنا على الهجوم، والتي يمكن أن تتضمن مقاطع مصورة.

وأظهرت وثائق المحكمة، أن القاضي جيفري كينيت، أمر منصة "إكس"، خلال جلسة استماع، بحجب الوصول إلى تلك المنشورات، حتى بعد ظهر الأربعاء، لحين النظر في الأمر مرة أخرى.

وقال ألبانيز إن وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية، مشيرا إلى أن ماسك يكافح من أجل إبقاء المحتوى العنيف على منصته، مشددا على "أننا سنفعل ما هو ضروري لمواجهة هذا الملياردير المتعجرف الذي يعتقد أنه فوق القانون، بل والآداب العامة أيضا".

وكان ماسك قد أطلق في وقت سابق على مفوضة السلامة الإلكترونية لقب "مفوضة الرقابة الأسترالية"، مما دفع ألبانيز لتوبيخ المنصة التي وصف معركتها ضد إزالة المحتوى العنيف بأنها "غير عادية".

I’d like to take a moment to thank the PM for informing the public that this platform is the only truthful one https://t.co/EM0lF6n7SC — Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2024

وقال ماسك في منشور قبل ساعات من صدور تعليقات ألبانيز "أود أن أتوقف لحظة لأشكر رئيس الوزراء (الأسترالي) على إبلاغ الجمهور بأن هذه المنصة هي المنصة الوحيدة الصادقة".

ونشر ماسك صورة تعبيرية تظهر أن إكس ترمز إلى "حرية التعبير والحقيقة" بينما تظهر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى على أنها منصات تمثل "الرقابة والدعاية".

المصدر: "رويترز"