سيناتور روسي يشير إلى "ظاهرة جديدة" في الاحتجاجات الأمريكية ضد العملية الإسرائيلية في غزة

أكد رئيس لجنة السياسة الإعلامية بمجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف أن الاحتجاجات ضد العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الولايات المتحدة.

وقال بوشكوف "لم يكن هناك مثل هذا الحجم من الاحتجاجات ضد سياسات إسرائيل في أمريكا، التي دعمت تل أبيب دائما وتعاطفت معها، وهذه ظاهرة جديدة نوعيا بالنسبة للولايات المتحدة".

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ومنذ بدء المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية في قطاع غزة، خرجت احتجاجات منتظمة ضد العملية الإسرائيلية في قطاع غزة والمساعدات العسكرية الأمريكية لتل أبيب في الولايات المتحدة.

واندلعت أعنف الاحتجاجات في جامعتي كولومبيا وييل الأمريكيتين حيث اعتقلت شرطة مدينة نيويورك ما لا يقل عن 108 أشخاص خلال احتجاج مؤيد لفلسطين في حرم جامعة كولومبيا، كما ألقت الشرطة الأمريكية القبض على عشرات المتظاهرين في جامعة ييل صباح أمس الاثنين.

وفي أعقاب الاعتقالات في كولومبيا الأسبوع الماضي، أقام المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين مخيمات في جامعات أخرى في جميع أنحاء البلاد، بما فيها جامعة ميشيغان، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة نورث كارولينا.

المصدر: RT+وكالات