باشينيان: أرمينيا لم تكن أبدا بعيدة عن الاتحاد الأوروبي على الإطلاق

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إنه من الخطأ الاعتقاد بأن التقارب في العلاقات مع الغرب كان بعد توقيع البلاد لاتفاقية الشراكة الشاملة والموسعة مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح نيكول باشينيان أنه "من الخطأ الاعتقاد بأن التقارب في العلاقات مع الغرب كان بعد توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والموسعة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي التي قامت بها السلطات السابقة.. لم تكن الجمهورية بعيدة عن الغرب على الإطلاق".

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وأضاف أن "الإنجازات في مجال الديمقراطية تساهم في تعميق العلاقات بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي".

وقال باشينيان: "بعد 2018، ذكرت السلطات الأرمينية أن الديمقراطية ليست سياسة اعتمدناها بسبب الظروف، بل هي استراتيجية بالنسبة لنا"، مشيرا إلى أن "هناك أيضا ظرف آخر ضروري وهو تنويع العلاقات الخارجية والعلاقات الأمنية".

وتم التوقيع على اتفاقية الشراكة الشاملة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي في 24 نوفمبر 2017 في بروكسل.

وفي وقت سابق حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من تداعيات اعتبار أرمينيا أن مسار التقارب مع روسيا الذي تم انتهاجه بين الجانبين على مدى أعوام كان خاطئا، قد يؤدي إلى مراجعة كبيرة للعلاقات الثنائية.

كما أكد أن قيادة أرمينيا تسعى تحت ذرائع واهية إلى تدمير العلاقات مع روسيا.

المصدر: RT