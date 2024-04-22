 
مباشر

برلماني أوكراني: بريطانيا وافقت على تعيين زالوجني سفيرا لبلادنا

أخبار العالم

برلماني أوكراني: بريطانيا وافقت على تعيين زالوجني سفيرا لبلادنا
Globallookpress Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency
القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xemv

أعلن العضو في البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو أن بريطانيا وافقت على استقبال فاليري زالوجني سفيرا جديدا لأوكرانيا لدى لندن.

وأشار غونتشارينكو في منشور على "تلغرام"، يوم الاثنين، إلى أنه يجب الآن أن يصدر مرسوم رسمي عن الرئيس الأوكراني حول تعيين زالوجني.

إقرأ المزيد
تعيين زالوجني سفيرا أوكرانيا جديدا لدى بريطانيا
تعيين زالوجني سفيرا أوكرانيا جديدا لدى بريطانيا

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعفى الجنرال فاليري زالوجني عن مهام القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية في 8 فبراير الماضي مع منحه لقب "بطل أوكرانيا".

وفي مارس الماضي أعلنت الخارجية الأوكرانية أن الرئيس زيلينسكي قرر تعيين فاليري زالوجني سفيرا جديدا لدى بريطانيا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا