برلماني أوكراني: بريطانيا وافقت على تعيين زالوجني سفيرا لبلادنا

أعلن العضو في البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو أن بريطانيا وافقت على استقبال فاليري زالوجني سفيرا جديدا لأوكرانيا لدى لندن.

وأشار غونتشارينكو في منشور على "تلغرام"، يوم الاثنين، إلى أنه يجب الآن أن يصدر مرسوم رسمي عن الرئيس الأوكراني حول تعيين زالوجني.

إقرأ المزيد

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعفى الجنرال فاليري زالوجني عن مهام القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية في 8 فبراير الماضي مع منحه لقب "بطل أوكرانيا".

وفي مارس الماضي أعلنت الخارجية الأوكرانية أن الرئيس زيلينسكي قرر تعيين فاليري زالوجني سفيرا جديدا لدى بريطانيا.

المصدر: تاس