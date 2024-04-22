الكرملين يعلق على احتمال حظر الاتحاد الأوروبي الغاز المسال الروسي

أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن السلطات الروسية تتوقع أن يواصل الغرب فرض العقوبات، مشددا على أن حظر بروكسل للغاز المسال الروسي سينعكس سلبا على الاقتصاد الأوروبي.

وقال بيسكوف للصحافيين اليوم، تعليقا على إعداد الاتحاد الأوروبي للحزمة الـ14 من العقوبات، والتي قد تشمل حظرا على إمدادات الغاز المسال الروسي: "ندرك أن ممارسات العقوبات ستستمر، والمجالات التي سيحاول خصومنا استهدافها واضحة، من الواضح أنهم لا يتوقفون عند أي حد، راغبين في توسيع حزمة العقوبات غير المسبوقة على الإطلاق، ومن الواضح أنهم على استعداد حتى للتأثير السلبي الذي سيلحق بهم (جراء العقوبات)".

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وأضاف: "سننظر في القرارات التي سيتم اتخاذها، وفي كل الأحوال سنحاول التقليل من عواقب هذه القرارات ونقوم بما تمليه علينا مصالحنا الوطنية".

وفي وقت سابق، قال مسؤول أوروبي كبير للصحفيين في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا لصياغة الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا والتي سيتم توجيهها ضد التحايل على العقوبات الحالية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيناقش في 22 أبريل مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لصالح أوكرانيا، كما لفت إلى أن الحزمة الجديدة قد تطال إمدادات الغاز المسال من روسيا.

وتعد روسيا ثاني أكبر مورد للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة، وتستحوذ روسيا على 12% من الإمدادات، بينما تبلغ حصة الإمدادات الأمريكية من الغاز المسال إلى أوروبا 48%

المصدر: تاس