جزر المالديف.. حزب الرئيس الموالي للصين يكتسح الانتخابات البرلمانية

اكتسح حزب رئيس جزر المالديف محمد مويزو الانتخابات البرلمانية، حسب النتائج الأولية التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية الاثنين، ما شكل تأييدا كبيرا لسياسته الخارجية المؤيدة للصين.

وحصل حزب المؤتمر الشعبي الوطني على 70 من أصل 93 مقعدا في تصويت الأحد، وسيطر - إلى جانب ثلاثة مقاعد حصل عليها حلفاء له - على البرلمان بشكل مطلق، وفقا للنتائج الأولية.

وأفاد موقع "ميهارو دوت كوم" الإخباري بأن الحزب الديمقراطي المالديفي، بقيادة الرئيس السابق إبراهيم محمد صليح، الموالي للهند، كان لديه 65 مقعدا في البرلمان السابق، لكنه فاز بـ 15 مقعدا فقط هذه المرة.

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ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية مساء اليوم الاثنين.

وحظيت الانتخابات بمراقبة كبيرة من القوتين الإقليميتين، الهند والصين، واللتين تتنافسان على النفوذ في الدولة الأرخبيلية التي تتمتع بموقع استراتيجي بالمحيط الهندي.

وأدى انتخاب مويزو رئيسا للبلاد العام الماضي إلى زيادة حدة التنافس بين الهند والصين، حيث اتخذ موقفا مؤيدا للصين وعمل على إزالة القوات الهندية المتمركزة في إحدى جزر المالديف.

وكانت انتخابات الأحد أسهل من المتوقع لمويزو، والذي أشارت تكهنات إلى أنه سيواجه معركة شرسة بسبب خلافات مع بعض حلفائه، ودخول المزيد من الأحزاب إلى السباق.

المصدر: أ ف ب