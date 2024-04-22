اليابان: مساعداتتنا المعلنة لأوكرانيا تبلغ 12 مليار دولار

صرح الأمين العام للحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي اليوم الاثنين بأن المساعدات اليابانية المعلنة لأوكرانيا تصل حاليا إلى نحو 12 مليار دولار.

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وقال هاياشي في مؤتمر صحفي: "حتى هذه اللحظة، أعلنت بلادنا عن مساعدات لأوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 12.1 مليار دولار، وسنواصل التعاون، في المقام الأول، مع الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع، وكذلك الدول الشريكة لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا".

وكانت الحكومة اليابانية أعلنت في ديسمبر الماضي أنها ستقدم مساعدة لأوكرانيا بمبلغ 4.5 مليار دولار، منها مليار دولار مباشر والبقية من خلال البنك الدولي.

وأعلن رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، في وقت سابق أن بلاده ستقوم بتوسيع العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا ومواصلة الدعم الشامل لأوكرانيا.

وكانت موسكو حذرت طوكيو الشهر الماضي من تسليم كييف قذائف "باتريوت" عبر واشنطن، وذلك بعد أن ذكرت وكالة "كيودو" في وقت سابق أن الحكومة اليابانية خففت قواعد تصدير المعدات الدفاعية ووافقت على قرار تسليم الولايات المتحدة أنظمة "باتريوت" وصواريخ مصنوعة في اليابان بترخيص أمريكي.

المصدر: "نوفوستي"