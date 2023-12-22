اليابان تقرر نقل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" لأمريكا والبيت الأبيض يرحب بالقرار

رحبت واشنطن في بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بقرار طوكيو نقل أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" إلى أمريكا.

وقال مستشار الأمن القومي جيك ساليفان: "إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ممتن للغاية لرئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" مضيفا أن "هذا القرار يساهم في أمن اليابان من خلال ضمان احتفاظ الجيش الأميركي بقدرات موثوقة على الردع والرد".

وأشار ساليفان إلى أن "هذا الخطوة ستنفذ من أجل تجديد مخزون الولايات المتحدة، الذي استنزفته المساعدات العسكرية لأوكرانيا".

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وذكرت وكالة "كيودو"، في وقت سابق، أن الحكومة اليابانية خففت قواعد تصدير المعدات الدفاعية ووافقت على قرار بشأن إمكانية إرسال أنظمة دفاع صاروخية من طراز "باتريوت" وصواريخ مصنوعة في اليابان بموجب ترخيص أمريكي.

المصدر:RT + وكالات