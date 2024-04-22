في استفتاء عام.. سكان الإكوادور يدعمون سلطات بلادهم في مكافحة الجريمة

أعرب المواطنون في الإكوادور خلال استفتاء وطني أجري يوم أمس الأحد عن تأييدهم لمقترحات سلطات الجمهورية بشأن قضايا مكافحة الجريمة.

وأعلنت رئيسة المجلس الانتخابي الوطني في الإكوادور ديانا أتامينت عن النتائج الأولية لهذا الاستفتاء التي دلت على تأييد المواطنين لذلك.

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وقالت رئيسة المجلس: "يمكن أن نقول للشعب إنه كان يوم تصويت ديمقراطي ووطني، وكان سلميا وهادئا".

وأشارت إلى أن الجمهور أعلن عن تأييده لتسع مسائل من أصل 11 تم طرحها خلال الاستفتاء. على سبيل المثال، نالت تأييد المواطنين، المسائل المتعلقة بتقديم القوات المسلحة الدعم الإضافي في مجال مكافحة الجريمة، وكذلك إمكانية تسليم مواطني البلاد وعقوبات أكثر صرامة على العديد من الجرائم، بما في ذلك الاتجار غير المشروع بالأسلحة. ولكن مع ذلك، أجاب الإكوادوريون بالنفي على سؤالين يتعلقان بالاقتصاد.

تم التصويت ضد تعديلات في قانون العمل تتعلق بنظام عقود العمل، وعارض المواطنون كذلك اعتراف الدولة بالتحكيم الدولي كوسيلة لحل النزاعات الاستثمارية أو التعاقدية أو التجارية.

ووفقا للسلطات بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 72%.