وسط العنف المتزايد.. الإكوادور تجري استفتاء على تشديد التدابير الأمنية لمواجهة العصابات الإجرامية

شارك الشعب الإكوادوري اليوم الأحد في استفتاء نظمه الرئيس دانيال نوبوا بهدف تشديد الإجراءات الأمنية للمساهمة في مواجهة العصابات الإجرامية.

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وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" توجه الإكوادوريون اليوم إلى صناديق الاقتراع في استفتاء روج نوبوا على أنه وسيلة للضرب بيد من حديد على أيدي العصابات الإجرامية التي تقف وراء موجة العنف المتصاعدة.

وبحسب الوكالة تركز غالبية الأسئلة الـ11 المطروحة على الناخبين على تشديد الإجراءات الأمنية، وتشمل المقترحات نشر الجيش خلال الحرب على العصابات وتخفيف العقبات أمام تسليم المجرمين المتهمين وإطالة مدة عقوبة السجن لمهربي المخدرات المدانين.

في أعقاب أعمال العنف الأخيرة أصدر نوبوا مرسوما أعلن خلاله عن حالة "صراع داخلي مسلح"، ما مكنه من استخدام سلطات الطوارئ لنشر الجيش لملاحقة نحو 20 عصابة مصنفة الآن "إرهابية".

ويسعى الاستفتاء إلى توسيع تلك الصلاحيات وصياغتها على أسس قانونية أكثر صلابة.

تعرضت الإكوادور لموجة من أعمال العنف العام الماضي امتد معظمها من كولومبيا المجاورة أكبر منتج للكوكايين في العالم، حيث ارتفع معدل جرائم القتل العام الماضي في البلاد إلى 40 حالة وفاة لكل 100 ألف مواطن، وهو أحد أعلى المعدلات في المنطقة.

حشد الرئيس دانيال نوبوا الدعم الشعبي من خلال مواجهة العصابات بشكل مباشر، حيث تربعت هذه المهمة على رأس أولويات الدولة بعدما أقدم مسلحون ملثمون في يناير الماضي على ترويع السكان والسيطرة على محطة تلفزيون بينما كانت تبث على الهواء مباشرة، في استعراض غير مسبوق للقوة.

المصدر: أ ب