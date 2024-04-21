قوات كييف تنشئ خطوطا دفاعية إضافية في مقاطعتين

قال المتحدث باسم مجموعة "الشمال" التابعة لقوات كيف، فاديم ميسنيك، إن العمل جار لإقامة خطوط دفاع إضافية في مقاطعتي "تشرنيغوف" و"سومي" بأوكرانيا.

وأكد ميسنيك لبرنامج "عموم أوكرانيا" التلفزيوني: "حاليا أتممنا بالفعل إقامة خط الدفاع الرئيسي، وفي عمق أراضي هاتين المنطقتين (تشرنيغوف، سومي) يتم بناء خطوط إضافية، وهي منيعة جدا".

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وفي وقت سابق، أفاد ضباط كبار في قوات نظام كييف لصحيفة "بوليتيكو" بأن خطوط الدفاع الأوكرانية قد تنهار بحلول الصيف المقبل، مرجحين أن يحدث ذلك خلال شن هجوم القوات الروسية التي تتفوق من ناحية العدد والعتاد.

المصدر: Lenta