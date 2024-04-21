تصريح من البنتاغون بعد قرار المساعدات لأوكرانيا

قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إنه بعد التوقيع على مشروع قانون المساعدة العسكرية سيقوم الجيش الأمريكي بسرعة بنقل الذخيرة إلى القوات الأوكرانية من مستودعاته في ألمانيا.

وأضاف الجنرال في حديث نقلته صحيفة نيويورك تايمز: " لدينا خدمات لوجستية موثوقة للغاية. ويمكننا تنفيذ عملية النقل في غضون أيام قليلة".

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وأشار الجنرال الأمريكي إلى أن النقل سيتم بواسطة السكك الحديدية.

يوم الأربعاء الماضي، أصدر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بدلا من الموافقة على طلب البيت الأبيض الإجمالي بقيمة 95 مليار دولار، ثلاثة مشاريع قوانين منفصلة لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومن بين 60.84 مليار دولار مخصصة لكييف، من المقترح استخدام 23.2 مليار دولار لتعويض المعدات العسكرية والخدمات الدفاعية التي قدمتها الولايات المتحدة. وسيتم إنفاق 13.8 مليار أخرى على شراء الأسلحة وخدمات الدفاع لأوكرانيا. وفي المقابل، تم تخصيص 11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية الآنية في المنطقة".

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الرئيس جو بايدن، خلال 60 يوما من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، الاتفاق مع أوكرانيا على سداد قيمة المساعدت الاقتصادية.

يوم السبت 20 أبريل، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشاريع القوانين الثلاثة المذكورة أعلاه.

المصدر: نوفوستي