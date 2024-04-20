مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا لحظر TikTok

أقر مجلس النواب الأمريكي السبت تشريعا جديدا من شأنه حظر منصة TikTok في الولايات المتحدة، في حال لم يقم مالك المنصة ببيع حصته في غضون عام واحد.

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ووفقا لوكالة "فرانس برس" أقر مجلس النواب الأمريكي نصا يتضمن تهديدا بحظر تطبيق TikTok في الولايات المتحدة إذا لم تقطع المنصة صلاتها بالشركة الأم "بايت دانس" وتاليا بالصين.

ويتهم مسؤولون أميركيون المنصة بالسماح لبكين بالتجسس على 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة والتلاعب بهم، ولا يزال النص التشريعي بحاجة لمصادقة مجلس الشيوخ.

كان قرار منفصل مدته 6 أشهر قد مرر في مجلس النواب في مارس بأغلبية من الحزبين بينما يتشارك الديمقراطيون والجمهوريون مخاوف الأمن القومي من الشركة الصينية مالكة TikTok.

وسيذهب التشريع المعدل الآن إلى مجلس الشيوخ بعد مفاوضات أسفرت عن تسوية.

حتى إذا تحولت مسودة التشريع لقانون، سيكون أمام الشركة مهلة عام للعثور على مشتر وعلى الأرجح ستحاول الطعن على القانون في المحاكم، ووفقا لوكالة "اسوشيتد برس فقد حشدت الشركة بقوة ضد التشريع ودفعت 170 مليون مستخدم أمريكي للتطبيق للإعراب عن معارضتهم.

وأقر مجلس النواب الأمريكي نهاية شهر مارس الماضي بغالبية ساحقة مشروع قانون يرغم تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية الأم تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

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وصوت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضده، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي في واشنطن.

وما زال يتعين إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث سيخضع لاختبار أكثر صرامة قبل أن يصبح قانونا.

ويذكر أن TikTok هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة تملكه شركة ByteDance الصينية أطلق عام 2018 ويحظى بشعبية واسعة في الصين والعالم.

المصدر: أ ب + أ ف ب