النواب الأمريكي يوافق على مشروع حظر "تيك توك"

وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية كبيرة الأربعاء على مشروع قانون لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، إذا لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له.

ومصير التشريع غير واضح في مجلس الشيوخ، حيث أشار العديد من المشرعين إلى أنهم يرغبون في عقد جلسات استماع حول هذه القضية قبل المضي قدما.

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وينص القرار على حظر التطبيق من متاجر التطبيقات الأمريكية ما لم يتم فصله عن الشركة الأم الصينية "بايت دانس"، وفق "سي إن إن" و"واشنطن بوست".

ويلزم القانون الشركة ببيعه في غضون 180 يوما، وفي حال لم تفعل ذلك سيتم حظره في متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.

وجاء التصويت بأغلبية 352 صوتا مقابل معارضة 65 وقد صوت 15 جمهوريا و50 ديمقراطيا ضد المشروع.

ولم يتضح بعد مصير الإجراء في مجلس الشيوخ، علما بأن التصويت لصالح القرار في مجلس النواب لا يجعله قانونا، إذ يتعين الموافقة عليه أيضا في مجلس الشيوخ.

ويؤكد النائب مايك غالاغر الجمهوري عن ولاية ويسكونسن الذي يرأس اللجنة المختارة بمجلس النواب بشأن الصين والراعي الرئيسي للحزب الجمهوري لمشروع القانون المقدم من الحزبين، أن "مشروع القانون لا يرقى إلى مستوى حظر تطبيق مشاركة الفيديو".

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أمريكية