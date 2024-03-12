ترامب يسمي "تيك توك" تهديدا للأمن القومي.. فكيف وصف "الفيسبوك"؟

اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن تطبيق TikTok يشكل تهديدا للأمن القومي، مبينا أنه لا يدعم حظر الكونغرس للتطبيق لأن ذلك من شأنه تعزيز وضع "فيسبوك" وهو "عدو الشعب".

وأجاب ترامب في تصريح لقناة CNBC، عما إذا كان يعتقد أن TikTok يمثل تهديدا للأمن القومي: "أعتقد ذلك".

إقرأ المزيد

وأضاف: "أنا أعتقد بذلك، وعلينا أن نعترف بقوة أننا نحمي خصوصية الشعب الأمريكي وحقوق البيانات".

وكان ترامب قد دعم في البداية الجهود الرامية إلى حظر التطبيق في الولايات المتحدة، لكنه تراجع عن دعمه مؤخرا. وعند الضغط عليه حول سبب انقلابه في الرأي، قال ترامب إنه كان بإمكانه حظر TikTok خلال فترة رئاسته لكنه ترك الأمر للكونغرس من أجل القيام بذلك.

وأردف في هذا الجانب: "ولكن كما تعلمون، كنت في مرحلة حيث كان بإمكاني إنجاز الأمر في حال أردت ذلك.. كان يجب أن أقول، يا رفاق، اتخذوا هذا القرار، لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتحدثون ويحبون القيام بذلك".

وقال: "هناك الكثير من الأطفال الصغار على TikTok الذين سيصابون بالجنون بدونه. هناك الكثير من المستخدمين". وأوضح ترامب أن حظر TikTok سيؤدي إلى نمو فيسبوك.

إقرأ المزيد

وكان ترامب قد انتقد فيسبوك باعتباره "عدوا للشعب" في منشور على موقع Truth Social الأسبوع الماضي، قائلا إن حظر TikTok سيسمح لفيسبوك ومؤسسها المشارك مارك زوكربيرغ "بمضاعفة أعمالهما".

وقد تم تعليق حسابات ترامب على فيسبوك وإنستغرام في اليوم التالي لهجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول بسبب منشورات تحريضية حول الهجوم.

ثم أعادت شركة "ميتا"، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الذي يدير "فيسبوك" و"إنستغرام"، حساباته العام الماضي بعد تعليق مؤقت لمدة عامين.

واختتم ترامب: "أعتقد أن فيسبوك كان سيئا للغاية بالنسبة لبلدنا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالانتخابات".

المصدر: CNBC