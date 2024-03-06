مجلس النواب الأمريكي يطرح مشروع قانون يحظر TikTok

أفادت صحيفة "هيل" بأن المشروعين من مجلس النواب الأمريكي طرحوا مشروع قانون يحظر تطبيق TikTok.

إقرأ المزيد

وقالت الصحيفة إن مشروع القانون "يهدف لحماية الأمريكيين من التطبيقات التي يشرف عليها خصوم أجانب".

ووصف الجمهوري مايك غالاهر والديمقراطي رجا كريشنامورتي تطبيقي ByteDance وTikTok بأنهما تطبيقان يشرف عليهما "خصوم أجانب".

ومن المتوقع أن يجبر هذا القانون شركة ByteDance الصينية (التي تملك تطبيق TikTok) على التخلي عن هذا التطبيق المخصص لتصوير ونشر مقاطع فيديو قصيرة او ستكون هذه المنصة محظورة في الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة: "إذا لم تتخل الشركة عن TikTok، قسيصبح توزيعه عبر App Store أو منصات استضافة ويب في الولايات المتحدة غير شرعي، الأمر الذي سيحظر استخدامه حتى بالنسبة للمستخدمين الحاليين".

وسيمنح مشروع القانون شركة ByteDance أكثر من 5 أشهر بعد دخول القانون حيز التنفيذ للتخلى عن تطبيق TikTok.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن مشروع القانون سيسمح رئيس البلاد أيضا بحظر تطبيقات أخرى تشرف عليها أطراف أجنبية.

وأوضحت أنه من بين "الخصوم الأجانب" الذين يشملهم مشروع القانون المذكور الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران.

وسيتم النظر في مشروع القانون، غدا الخميس، في جلسة لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأمريكي.

المصدر: إنترفاكس