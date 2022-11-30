حاكم ولاية أمريكية يحظر على موظفي الحكومة استخدام TikTok

منعت كريستي نويم حاكم ولاية ساوث داكوتا الأمريكية موظفي الحكومة استخدام TikTok بسبب "تهديده للأمن القومي".



وتشير نويم في بيان صحفي نشرته على موقعها، إلى أن "ولاية ساوث داكوتا لن تشارك في عملية جمع المعلومات الاستخباراتية عن البلدان التي تكرهنا. ويستخدم الحزب الشيوعي الصيني المعلومات التي يتم جمعها عبر TikTok للتلاعب بالأمريكيين".

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وجاء في البيان، "يشمل هذا الإجراء الموظفين الحكوميين والوكالات الحكومية.. ويمنع تنزيل تطبيق TikTok أو استخدامه، وكذلك زيارة موقعه الالكتروني باستخدام أجهزة مملوكة للدولة أو مستأجرة للدولة".

وعبرت نويم عن أملها، بأن تحذو بقية الولايات الأمريكية حذو ولاية ساوث داكوتا، وأن يتخذ الكونغرس قرارا مماثلا في المستقبل.

ويذكر أن TikTok هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيدية قصيرة تملكه شركة ByteDance الصينية واطلق عام 2018 ويحظى بشعبية واسعة في الصين والعالم.

وتجدر الإشارة، إلى أن براندان كار، مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية، كان قد دعا السلطات إلى حظر الشبكة الاجتماعية في البلاد. وقد حاولت الإدارة الأمريكية السابقة عام 2020، حظر المنصات الاجتماعية الصينية TikTok و WeChat في الولايات المتحدة، بحجة حماية خصوصية الأمريكيين. ولكن الصين والشركات نفسها نفت مزاعم إساءة استخدام بيانات المستخدم. وبعد الطعن في هذا الحظر في المحكمة، لم تتخذ إدارة بايدن أي اجراءات من أجل تنفيذ مبادرة السلف. ولكن في الفترة الأخيرة بدأت الاتهامات تظهر ضد الشركة مرة أخرى.

المصدر: نوفوستي