مشرعون أمريكيون يدعون إلى حظر "تيك توك" في الولايات المتحدة

دعا السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، وعضو مجلس النواب مايك غالاغر، السلطات الأمريكية إلى حظر استخدام "تيك توك"، الشبكة الاجتماعية المملوكة للصين، بزعم التجسس على المواطنين.

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وحذر المشرعان في مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" من أن "تيك توك يشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي الأمريكي"، بعد أن أشاروا إلى أن "بكين قد تجمع معلومات حساسة من موظفي الحكومة الأمريكية".

وأوضح روبيو وجالاغر أن "الملايين من الأمريكيين يعتمدون بشكل متزايد على تيك توك، وهو تطبيق صيني يتعرض لتأثير الحزب الشيوعي الصيني"، مشيرين إلى أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو إمكانية إساءة استخدام خوارزمية التطبيق للتأثير في رأي المستخدمين".

وفي هذا الصدد، أعرب عضوا الكونغرس عن أسفهما لأن التطبيق هو أحد أكثر الشركات شعبية في البلاد، لأنه "يمنح الصين فرصة فريدة للتجسس على المستخدمين حول العالم، بما في ذلك ما يقرب من ثلثي المراهقين الأمريكيين".

وقالا "يجب أن نحظر برنامج التجسس المحتمل هذا قبل فوات الأوان، بدلا من تشجيع استخدامه، كما يفعل الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وأضاف المشرعان اللذان وقعا على مقال الرأي هذا أنهما سيقدمان مشروع قانون "لحظر تيك توك والشركات الأخرى التي تسيطر عليها الصين بشكل أساسي".

المصدر: "واشنطن بوست"