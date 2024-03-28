دولة عربية تتجه لحجب "تيك توك"

أعلنت وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق "تيك توك" في البلاد.

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وقالت الياسري خلال مؤتمر صحفي إن "عدد الزيارات للمواقع الاباحية خلال شهر يناير من العام الماضي أكثر من نصف مليار مشاهدة"، مبينة أن "عدد الزيارات لتلك المواقع خلال شهر فبراير من هذا العام انخفض إلى 89 مليون زيارة".

وأضافت أن "العراق خرج من قائمة أعلى دول زيارة ومشاهدة المواقع الإباحية"، كاشفة عن "تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب تطبيق تيك توك".

وشددت على ضرورة تعاون ممثلي الشعب في مجلس النواب بحجب هذه التطبيقات".

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في 14 مارس الجاري، قرارا بشأن حجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن صناعة ونشر المقاطع المخلة بالأخلاق والآداب والمحتوى الهابط الذي يخدش الحياء، والتجاوز بحق الذات الإلهية وحرمة الكتب المقدسة، والتجاوز بحق الأنبياء والرسل والرموز الدينية، والإساءة للأديان والمذاهب، وترويج ونشر للفسق والفجور والبغاء والشذوذ الجنسي، والتعرض للآخرين والإساءة إليهم.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية