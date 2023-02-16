صانعو المحتوى "الهابط" بالعراق في مأزق!

تلقى منصتا "يوتيوب" و"تيك توك" رواجا في العراق في أوساط صانعي محتوى ينشرون أحيانا مقاطع خفيفة ومضحكة، وأحيانا إيحائية، لكن هؤلاء مطاردون بتهمة نشر محتوى "هابط".

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وأعلنت وزارة الداخلية العراقية منتصف يناير، عن تشكيل لجنة مختصة لمحاربة "المحتوى الهابط" الذي "يخالف الأخلاق والتقاليد" في مجتمع لا يزال محافظا إلى حد كبير.

واعتبرت الوزارة في شريط فيديو ترويجي للحملة أن "هذا المحتوى لا يقل خطورة عن الجريمة المنظمة لأنه سبب من أسباب تخريب الأسرة العراقية والمجتمع".

وصدرت أولى الأحكام في هذا الإطار بالسجن لمدة 6 أشهر بحق أم فهد، صانعة محتوى يتابعها أكثر من 145 ألف شخص على "تيك توك"، بسبب مقاطع فيديو تظهر فيها بملابس ضيقة، وهي ترقص على أنغام موسيقى عراقية.

بعد ذلك بأيام، حكم على عسل حسام، صانعة محتوى عراقية أخرى، بالسجن لمدة عامين بسبب تعليقات اعتبرت ذات دلالات جنسية وفيديوهات ترتدي فيها الزي العسكري بشكل يبرز جسدها.

وفي المجموع، اعتقل أكثر من 10 أشخاص بسبب "المحتوى الهابط"، وفقا لمسؤول في وزارة الداخلية.

وأكد المسؤول على أن منصة أقامتها الوزارة لغرض تسلم الشكاوى المتعلقة بمسألة المحتوى، تلقت حتى الآن 96 ألف إخبار حول الموضوع.

المصدر: أ ف ب