"تقدم محتوى سيئا وخادشا للحياء".. اعتقال عارضة الأزياء العراقية عسل حسام (صور)

ألقت الشرطة العراقية القبض على عارضة الأزياء المثيرة للجدل عسل حسام بتهمة نشر محتوى سيئ وخادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد

وأفادت وسائل إعلام عراقية بأنه "تم اعتقال الموديل عسل حسام من قبل القوات الأمنية، ليلة أمس الجمعة، بإحدى مناطق العاصمة بغداد، بتهمة نشر المحتوى السيئ ونشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أن وزارة الداخلية العراقية قد شكلت مؤخرا هيئة لمتابعة المحتوى المنشور في شبكات التواصل، تحت مسمى خدمة "بلغ"، وهي منصة إلكترونية خاصة بالإبلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل.

وتتضمن القائمة: إساءة للذوق العام، وتحمل رسائل سلبية تخدش الحياء، وتزعزع الاستقرار المجتمعي.

وفي وقت سابق، أحالت الداخلية العراقية إحدى مشاهير مواقع التواصل والمعروفة باسم "أم فهد" إلى القضاء بتهمة المحتوى السيئ.

المصدر: وكالات