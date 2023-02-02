الداخلية العراقية تصدر توضيحا في قضية مقتل البلوغر طيبة العلي التي أثارت الرأي العام

أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا توضيحا حول ملابسات مقتل البلوغر العراقية طيبة العلي التي خنقها والدها في محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وفي بيان لها، قالت الوزارة: "من خلال طبيعة ومهام عمل دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، ترد العديد من المناشدات من قبل المواطنين، ومن بينها مناشدة المرحومة طيبة العلي من محافظة الديوانية".

وتابع البيان: "تم الاستماع لها وتقديم الدعم والمشورة من أجل التواصل الى حلول مناسبة للمشكلة التي حصلت بينها وبين أسرتها التي تم اللقاء بها أيضا لاحقا في مقر دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية..وبالفعل استجابت المرحومة مع أسرتها لحل المشاكل التي بينهما، وقد وردت معلومات من خلال إحدى صديقاتها بقيام المرحومة بالتوجه الى محافظة الديوانية".

وأكمل البيان: "على إثر ذلك، وبعد أخذ الضمانات، توجهت الشرطة المجتمعية في محافظة الديوانية برئاسة مدير الشعبة إلى منزل هذه الأسرة وجرى اللقاء معهم والوصول إلى حلول مناسبة ترضى الجميع لحل الخلاف العائلي بشكل نهائي، إلا إننا تفاجأنا في اليوم التالي الذي من المفروض أن نلتقي بهم مرة أخرى، بخبر مقتلها على يد والدها كما جاء في اعترافاته الأولية".

وأردف: "بعد أن قام بهذا الفعل سلم نفسه إلى مركز الشرطة بحسب المعلومات الواردة ومازالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث ونشره للرأي العام".

المصدر: "السومرية"