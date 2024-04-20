"وفا": إسرائيل تفجر مخزنا وسط مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية فجرت مساء أمس الجمعة مخزنا وسط مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، أسفر عن اندلاع النيران فيه وسماع دوي انفجار ضخم في المنطقة.

وذكرت الوكالة أنه لليوم الثاني على التوالي، تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام مخيم نور شمس، وفرض حصار مشدد عليه، وسط تجريف وتخريب للبنية التحتية وممتلكات المواطنين، في كافة حاراته وأزقته، ما تسبب في انقطاع الكهرباء والمياه وشبكة الإنترنت.

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وأضافت أن "قوات الاحتلال دفعت الليلة بمزيد من آلياتها إلى المخيم قادمة من مدخل طولكرم الغربي مرورا بشوارع المدينة، وفرضت طوقا مشددا عليه، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة، وسط إطلاق جنود الاحتلال الأعيرة النارية باتجاه ما يعترض طريقهم، تحديدا في شارع السكة".

وذكر مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي عن وصول جريحين فتى وطفل، أصيبا برصاص إسرائيلي ووصفت حالتهما بالمتوسطة، منها إصابة باليد، في الوقت الذي ما تزال فيه 17 إصابة داخل المخيم، منها إصابتان خطيرتان بالبطن والصدر وبحاجة ماسة لتدخل طبي عاجل.

وقال الهلال الأحمر إن طواقم إسعافها غير قادرة على الوصول للإصابات داخل المخيم، بسبب منعها من قبل القوات الإسرائيلية التي تتمركز على مداخل المخيم.

المصدر: وكالة "وفا"