قالت رئيسة تحرير قناة RT ومجموعة "روسيا سيفودنيا" مارغريتا سيمونيان إن المراسل راسل بنتلي، الذي كان متعاونا مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، توفي في دونيتسك.

وكتبت سيمونيان في قناتها على "تلغرام": "راسل بنتلي المعروف ب"تكساس"، هو أمريكي حقيقي، وبالفعل من ولاية تكساس، توفي في دونيتسك، قاتل هناك من أجلنا، تعاون مع وكالتنا سبوتنيك.. إنه أمر فظيع..ليرقد بسلام".

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وانضم الصحفي الأمريكي إلى القوات الشعبية في دونيتسك في عام 2014. وأشار إلى أنه ذهب إلى دونباس لأنه أعجب بشجاعة وصمود شعبها.

وكان بنتلي قد تحدث في وقت سابق عن فظاعة موقع "صانع السلام" الأوكراني وأن دعم واشنطن للموقع النازي الذي ينشر دعوات لقتل الصحفيين والمدنيين ممن يخالفون نظام كييف رأيه، واعتبر هذا الدعم "مخجلا ويولد شعورا بالعار من الحكومة الأمريكية".

وقال بنتلي ذات مرة: "دونيتسك هي منزلي، وسأعيش هنا بقية حياتي".

المصدر: نوفوستي