أعلن في دونيتسك استمرار البحث عن مراسل أمريكي متعاون مع وكالة "سبوتنيك" الروسية اختفى بظروف غامضة بعد انتقاداته للدعم الأمريكي لنظام كييف، وتغاضي واشنطن عن موقع نازي أوكراني.

وجاء في بيان عن دائرة الشؤون الداخلية في الجمهورية: "نبحث عن الصحفي الأمريكي بنتلي راسل بونر الذي اختفى في 8 أبريل 2024".

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وأضافت السلطات أن الصحفي من مواليد 1960، ونشرت أوصافه مطالبة المواطنين بالإبلاغ بأي معلومات عن مكانه.

وفي وقت سابق، تحدث بنتلي عن فظاعة موقع "صانع السلام" الأوكراني وأن دعم واشنطن للموقع النازي الذي ينشر دعوات لقتل الصحفيين والمدنيين ممن يخالفون نظام كييف رأيه، واعتبر هذا الدعم "مخجلا ويولد الشعور بالعار من الحكومة الأمريكية".

المصدر: RT