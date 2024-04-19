مادورو: بايدن ارتكب خطأ فادحا

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن الولايات المتحدة "أطلقت النار على قدميها" بإعادة فرض عقوبات نفطية على بلاده، معلنا عن توقيع عقود جديدة لاستثمار الغاز والنفط.

وقال مادورو خلال لقاء في كراكاس مع عمال من شركة النفط الفنزويلية "بتروليوس" المملوكة للدولة الفنزويلية (بيديفيسا) الخميس "أعتقد أيها السيد الرئيس بايدن أنك ارتكبت خطأ فادحا، أطلقت النار على نفسك في كلا قدميك".

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وأضاف "بمحاولتك إيذاءنا، تلحق بنفسك ضررا مضاعفا لأن فنزويلا ستواصل طريقها ولن يوقفنا أحد".

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها ستسحب الترخيص الممنوح للعمل مع قطاع النفط والغاز الفنزويلي، ما يعتبر إعادة فرض العقوبات على قطاع الطاقة الفنزويلي.

وحددت وزارة الخزانة الأمريكية الحادي والثلاثين من مايو موعدا نهائيا لتسوية المعاملات المعلقة وأدرجت قسما يسمح للشركات الراغبة في العمل مع فنزويلا بالتقدم للحصول على تراخيص محددة.

وكان وزير الخارجية إيفان جيل قد أكد أن "فنزويلا ترفض مرة أخرى ادعاء حكومة الولايات المتحدة بمراقبة صناعة النفط الفنزويلية ووضعها تحت الإشراف والسيطرة والتلاعب بها من خلال سياستها غير القانونية المتمثلة في فرض إجراءات قسرية وانتهاكات".

وأضاف أن الولايات المتحدة بهذا الإجراء "أكملت سياستها المتمثلة في انتهاك الالتزامات التي تم التعهد بها" في سبتمبر في قطر، حيث وعدت واشنطن حينذاك بإنهاء العقوبات المفروضة مقابل إجراء انتخابات رئاسية في 2024.

المصدر: أ ف ب