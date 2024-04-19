بينس: لن أؤيد ترامب وبالتأكيد لن أصوت لبايدن (فيديو)

جدد نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بينس تأكيده أنه لن يؤيد الرئيس السابق دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رافضا الكشف لمن سيصوت.

وفي مقابلة مع شبكة CNN، سئل بينس عن سبب عدم استبعاد التصويت لصالح ترامب في انتخابات 2024، بعد أن قال الشهر الماضي إنه لا يستطيع "بضمير حي" تأييد ترامب، لكنه امتنع عن القول إنه لن يصوت له.

Jake asks former VP Mike Pence how he will vote in 2024

Watch the full video here: https://t.co/iUgW4uABhnpic.twitter.com/CKlH0ghZlb — The Lead CNN (@TheLeadCNN) April 18, 2024

وقال بينس ردا على السؤال: "سأحتفظ بصوتي لنفسي، كما تعلمون، لن أصوت أبدا لجو بايدن"، مشيرا إلى الخلافات بينه وبين ترامب بشأن "واجباتي الدستورية في 6 يناير"، وموقف ترامب من السياسة الخارجية بالإضافة إلى ادعاء الرئيس السابق بأنه لن يوقع على حظر وطني للإجهاض إذا تم انتخابه.

وأضاف: "لقد أوضحت للتو أنني لن أؤيد دونالد ترامب في هذه الحملة. لكنني سأحتفظ بصوتي بنفسي، وسأصوت على انفراد وفقا لضميري، تماما كما سيفعل كل أمريكي".

يذكر أن بينس انسحب من سباق الحزب الجمهوري للحصول على ترشيح الحزب للانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وتوترت علاقته مع ترامب بعد تمرد 6 يناير 2021، عندما رفض مساعدة ترامب في محاولة إلغاء انتخابات 2020. وهتف أنصار ترامب خارج مبنى الكابيتول مطالبين بإعدام بينس.

المصدر: RT