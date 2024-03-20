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ترامب: دعم بينس لا يهمني

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ترامب: دعم بينس لا يهمني
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبه السابق مايك بينس.
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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه "لا يهتم كثيرا" بعدم دعم نائبه السابق مايك بينس له في الانتخابات الرئاسية 2024.

وعلق ترامب بعد التصويت في الانتخابات التمهيدية في فلوريدا على عدم دعم بينس له قائلا: "لا يهمني كثيرا. نحن بحاجة إلى وطنيين. نحن بحاجة إلى أشخاص أقوياء في بلادنا".

وأضاف "بلادنا تتدهور بسرعة كبيرة... نحن بحاجة إلى أشخاص أقوياء في هذا البلد، ولسنا بحاجة إلى أشخاص ضعفاء".

وقال بينس الذي خاض انتخابات رئاسية فاشلة عام 2024، الأسبوع الماضي إنه لا يؤيد ترامب، مشيرا إلى "خلافات عميقة" بينهما "حول مجموعة من القضايا"، معتبرا أن ترامب "يتبع ويوضح أجندة تتعارض مع الأجندة المحافظة التي حكمنا عبرها خلال سنواتنا الأربع".

وأصبح بينس الذي وقف إلى جانب ترامب بإخلاص خلال الإدارة، منتقدا صريحا للرئيس السابق بعد أعمال الشغب في الكابيتول، عندما دافع ترامب عن التهديدات بـ"شنق" نائب الرئيس السابق. 

المصدر: axios

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