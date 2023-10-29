الجمهوري مايك بنس يعلن انسحابه من السباق الرئاسي الأميركي

أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس قراره الانسحاب من السباق الرئاسي في الولايات المتحدة الأميركية، قائلا "هذا ليس وقتي".

وقال بنس في كلمة ألقاها أمام الاجتماع السنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري عقد السبت في لاس فيغاس "أصبح واضحا بالنسبة لي أن هذا ليس وقتي بعد". وأضاف "بعد الكثير من الصلاة والتفكير، قررت تعليق حملتي الرئاسية".

إقرأ المزيد

مايك بنس‏، يبلغ من العمر 64 عاما، وهو سياسي أمريكي، ومحام، شغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب (2017 - 2021). كما شغل سابقا منصب حاكم ولاية إنديانا (2013 - 2017).

المصدر: ريا نوفوستي