بينس "الرئيس" يحدد 8 مهمات كأولوية حال جلوسه في البيت الأبيض

حدد المرشح الرئاسي الأمريكي مايك بينس، عددا من الإجراءات التنفيذية التي سيتخذها في اليوم الأول إذا تم انتخابه رئيسا، ومنها رفع الدعم الفيدرالي عن الإجهاض والشباب المتحولين جنسيا.

وشرح نائب الرئيس السابق خططه بالتفصيل في مكالمة مع الصحفيين، قائلا إن هناك حاجة إلى العديد من الإجراءات التنفيذية لتفكيك أجندة إدارة الرئيس جو بايدن.

وقال: "كما قلت منذ أن أطلقت حملتي، أنا أرشح نفسي للرئاسة لأنني أعتقد أن هذا البلد يعاني من الكثير من المشاكل"، مضيفا: "خطة العمل التنفيذية لليوم الأول، هي محاولة وضع رؤية لتلك الإجراءات التي نعتقد أنها ستبدأ في وضع أمتنا على الطريق الصحيح".

وفيما يلي نظرة على بعض الإجراءات التنفيذية التي قال بينس إنه سيتخذها عند توليه الرئاسة:

إلغاء الدعم الفيدرالي للإجهاض

منع التمويل الفيدرالي لعمليات التحول الجنسي عن الشباب

إنهاء تركيز البنتاغون على البرامج الاجتماعية والمتحولين جنسيا

تجميد الإنفاق غير الدفاعي

إنهاء العمل الفيدرالي من المنزل

إلغاء قاعدة إدارة بايدن بشأن الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة

اتخاذ إجراءات حدودية

إنهاء التحقيقات ذات الدوافع السياسية

المصدر: The Hill