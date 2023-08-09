ترامب يتعهد بإعادة حظر تجنيد المتحولين جنسيا (فيديو)

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيعيد حظر انتساب المتحولين جنسيا إلى الجيش، في حال انتخابه لولاية جديدة عام 2024.

وخلال تجمع انتخابي في مدينة ويندهام بولاية نيوهامبشير، قال ترامب وسط تصفيق حار من الحضور: "سأحظر المتحولين جنسيا من دخول للجيش، كما فعلت سابقا.. تحدثت آنذاك إلى الجنرالات، قلت لهم: ما رأيكم في المتحولين جنسيا؟ فقالوا: "سيدي، هل يسمعنا أحد؟ نحن لا نحب ذلك سيدي"، الجميع خائف من التحدث عن ذلك لكن يجب أن تفعل الصواب".

Trump promises to restore his ban on transgender troops, then suggests that generals "off the record" would deride transgender troops to him pic.twitter.com/RzcGeg4Yub — Aaron Rupar (@atrupar) August 8, 2023

خلال الخطاب، قدم ترامب وعودا مختلفة تعهد بأن يفي بها إذا أعيد انتخابه، ومن بينها تشكيل تحالف قدامى المحاربين من أجل ترامب الذي يتألف من 120 من قدامى المحاربين من جميع الولايات، وإنهاء حالات انتحار الجنود القدامى، وحظر جراحات المتحولين جنسيا في الجيش، وتحميل الجنرالات المسؤولية عن الانسحاب الفاشل من أفغانستان.

المصدر: dc enquirer + RT