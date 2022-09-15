بينس: أيا كان رئيس الحزب الجمهوري سيدعم حظر الإجهاض

قال مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي السابق، إن أيا كان رئيس الحزب الجمهوري المقبل، سيدعم حظر الإجهاض على المستوى الوطني.

وقال بينس في مقابلة مع RealClearPolitics: "أرحب بأي وبكل الجهود المبذولة للنهوض بقضية الحياة في عواصم الولايات، أو في عاصمة الأمة"، مؤكدا أنه "لدي ثقة تامة في أن الرئيس الجمهوري القادم، أيا كان، سوف يدافع عن الحق في الحياة"، أي أنه سيمنع الإجهاض.

وأضاف بينس، الذي ينظر إليه على أنه مرشح رئاسي محتمل لانتخابات 2024، وكان من بين أكثر المدافعين صراحة عن سياسات مناهضة الإجهاض: "من الضروري أن يقرر الجمهوريون والمحافظون، هنا والآن، أننا لن نتوقف عن القتال".

وتأتي تصريحات بينس، بعد أن قدم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، تشريعا يوم الثلاثاء يقترح فيه فرض حظرا على الإجهاض على مستوى البلاد كافة، بعد 15 أسبوعا من الحمل، وحكما محتملا بالسجن للمسؤولين الطبيين الذين ينتهكون الحظر.

المصدر: The Hill