بلينكن يدعو إيران وإسرائيل إلى خفض التصعيد

دان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الهجوم الإيراني "غير المسبوق" على إسرائيل، داعيا إيران وإسرائيل إلى خفض التصعيد.

وفي مؤتمر صحافي بعد اجتماع لمجموعة الدول السبع، شدد بلينكن على "أننا ملتزمون بأمن إسرائيل. وملتزمون أيضا بوقف التصعيد في الشرق الأوسط"، مؤكدا أن واشنطن "ليست متورطة في أي عمل هجومي" على خلفية انفجارات إيران.

وقال: "لن أتكلم عن الأحداث التي وردت تقارير بشأنها... كل ما يمكنني قوله هو إن ... تركيزنا ينصب على وقف التصعيد".

Watch live: Antony Blinken speaks from G7 summit after Israel carries out strikes on Iran https://t.co/QdaVKMK5mp — The Independent (@Independent) April 19, 2024

وعن الحرب في غزة، قال بلينكن إن "الشيء الوحيد الذي يقف بين شعب غزة وبين وقف إطلاق النار هو حماس"، مضيفا: "يجب على العالم أن يعرف أن حماس رفضت الشروط السخية وهي المسؤولة الوحيدة عن منع وقف إطلاق النار على أمل نشوب حرب إقليمية".

وأشار إلى أن "إسرائيل سمحت بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة خلال الأسبوعين الماضيين ولكن يجب عليها فعل المزيد"، مؤكدا "أننا شهدنا خطوات مهمة خلال الأسبوعين الماضيين، ولكننا بحاجة إلى رؤية نتائج مستدامة".

المصدر: RT + "أ ف ب"