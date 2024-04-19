أنقرة تحذر من "صراع دائم" بدأ باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

حذرت وزارة الخارجية التركية من أن "هناك خطرا من أن يتحول التوتر، الذي بدأ بالهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق إلى صراع دائم".

وقالت الوزارة في بيان إن "هناك خطرا من أن يتحول التوتر، الذي بدأ بالهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق بشكل مخالف للقانون الدولي، إلى صراع دائم في أعقاب التطورات الأخيرة"، مؤكدة "أننا نتابع الأحداث عن كثب".

ودعت جميع الأطراف إلى "تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى صراع أكبر"، معتبرة أن "أولوية المجتمع الدولي ينبغي أن تكون وقف المذبحة والمجازر في غزة، وضمان السلام الدائم في منطقتنا، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أنه سمع دوي انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية العسكرية في إيران، فيما أكد مسؤول أمريكي "بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران"، مبينا أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالضربة".

وقد نفى مسؤولون إيرانيون أي هجوم وأكدوا أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

وقالت مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية للصحيفة نفسها إن إسرائيل لن تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على إيران لـ"أسباب استراتيجية".

المصدر: RT