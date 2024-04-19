"وول ستريت جورنال": واشنطن قد تزود إسرائيل بأسلحة تزيد قيمتها عن مليار دولار

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس تزويد إسرائيل بأسلحة تزيد قيمتها عن مليار دولار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين، أن هذه ستكون أكبر حزمة مساعدات منذ أن بدأ الجيش الإسرائيلي عمليته في قطاع غزة، والأولى منذ بدء التصعيد مع إيران.

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ووفقا للصحيفة، تتضمن الصفقة الجديدة، بالإضافة إلى حزمة المساعدات التي يجري النظر فيها في الكونغرس الأمريكي، توريد ذخيرة الدبابات والمركبات العسكرية وقذائف الهاون.

وأشارت المقالة إلى أن هذا الدعم سيتطلب أيضا، موافقة المشرعين الأمريكيين، وقد يستغرق الأمر "أشهرا أو عدة سنوات" قبل تسليم الأسلحة.

صباح اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام غربية أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في إيران. من جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات قرب مطار أصفهان، فيما نفى مسؤولون إيرانيون وقوع أي هجوم صاروخي مؤكدين أن دوي الانفجارات في أصفهان كان نتيجة تفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن الضربة الإسرائيلية محدودة ولم تستهدف المواقع النووية والمدنية.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه يجب إرغام إسرائيل على الكف عن تكرار أي مغامرة عسكرية إضافية ضد المصالح الإيرانية.

المصدر: تاس