عبد اللهيان: لن نتردد في جعل إسرائيل تندم إذا عاودت استخدام القوة ضد إيران

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه يجب إرغام إسرائيل على الكف عن تكرار أي مغامرة عسكرية إضافية ضد المصالح الإيرانية.

وقال عبد اللهيان خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن "الدفاع المشروع والإجراء المتبادل والمتناسب لإيران قد انتهى في الوقت الحاضر. لذلك يجب دفع الكيان الإسرائيلي إلى الامتناع عن تكرار أي مغامرة عسكرية إضافية ضد المصالح الإيرانية".

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وأكد أنه "في حال أي استخدام للكيان الاسرائيلي للقوة والعدوان على المصالح الإيرانية، فان الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي إطار استيفاء حقها الذاتي، لن تتردد للحظة في الرد عليه بشكل فوري وحاسم وقوي وجعل هذا الكيان يندم بشكل قطعي وكامل"، مشيرا إلى أن هذا القرار غير قابل للتغيير.

ويذكر أن إيران شنت ليل نهاية الأسبوع الماضي هجوما غير مسبوق على إسرائيل، بواسطة مئات الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة والبالستية، ردا على ضربة استهدفت في الأول من أبريل القنصلية الإيرانية في دمشق.

المصدر: إرنا