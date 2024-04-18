 
مباشر

عبد اللهيان: لن نتردد في جعل إسرائيل تندم إذا عاودت استخدام القوة ضد إيران

أخبار العالم

عبد اللهيان: لن نتردد في جعل إسرائيل تندم إذا عاودت استخدام القوة ضد إيران
Sputnik
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xdsf

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه يجب إرغام إسرائيل على الكف عن تكرار أي مغامرة عسكرية إضافية ضد المصالح الإيرانية.

وقال عبد اللهيان خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن "الدفاع المشروع والإجراء المتبادل والمتناسب لإيران قد انتهى في الوقت الحاضر. لذلك يجب دفع الكيان الإسرائيلي إلى الامتناع عن تكرار أي مغامرة عسكرية إضافية ضد المصالح الإيرانية".

إقرأ المزيد
غوتيريش يدعو إلى إنهاء
غوتيريش يدعو إلى إنهاء "دوامة الانتقام" بين إيران وإسرائيل ويحذر من خطر "نزاع إقليمي شامل"

وأكد أنه "في حال أي استخدام للكيان الاسرائيلي للقوة والعدوان على المصالح الإيرانية، فان الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي إطار استيفاء حقها الذاتي، لن تتردد للحظة في الرد عليه بشكل فوري وحاسم وقوي وجعل هذا الكيان يندم بشكل قطعي وكامل"، مشيرا إلى أن هذا القرار غير قابل للتغيير.

ويذكر أن إيران شنت ليل نهاية الأسبوع الماضي هجوما غير مسبوق على إسرائيل، بواسطة مئات الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة والبالستية، ردا على ضربة استهدفت في الأول من أبريل القنصلية الإيرانية في دمشق.

المصدر: إرنا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا