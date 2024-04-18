قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني: استخدمنا أسلحة قديمة في الهجوم على إسرائيل

قال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده، إن القوات الإيرانية في الهجوم على إسرائيل استخدمت "أسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة".

وفي حديث لوكالة "تسنيم"، قال حاجي زاده: "واجهنا الكيان الصهيوني بالحد الأدنى من الإمكانيات والأسلحة القديمة".

وأكد أن "إيران لم تستخدم خلال الهجوم صواريخ خرمشهر وسجيل وحاج قاسم وخيبرشكان وفرط صوتي 2".

🔴عاجل#إيران: قائد القوة الجو- فضائية لحــ..رس الثــ..ورة في إيران العميد أمير علي حاجي زاده: واجهنا الكيــ..ان الصهيــ..وني بالحد الأدنى من الإمكانيات والأسلحة القديمة.



⭕️ لم نستخدم في هذه المرحلة صواريخ "خرمشهر" و"سجيل" و"حاج قاسم" و"خبير شكن" و"هايبرسونيك 2 "#الوعد_الصادق… pic.twitter.com/wBTssnKAcJ — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) April 18, 2024

يذكر أن إيران شنت ليل السبت-الأحد هجوما غير مسبوق على إسرائيل، بواسطة مئات الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة والبالستية، وذلك ردا على ضربة استهدفت في الأول من أبريل القنصلية الإيرانية في دمشق وأوقعت 7 قتلى من الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران، ونسبت إلى إسرائيل.

وتمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين من اعتراض القسم الأكبر من هذه الصواريخ والمسيرات.

المصدر: RT