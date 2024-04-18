 
مباشر

قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني: استخدمنا أسلحة قديمة في الهجوم على إسرائيل

أخبار العالم

قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني: استخدمنا أسلحة قديمة في الهجوم على إسرائيل
Gettyimages.ru
الهجوم الإيراني على إسرائيل، 14 أبريل 2024.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xdou

قال قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده، إن القوات الإيرانية في الهجوم على إسرائيل استخدمت "أسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة".

وفي حديث لوكالة "تسنيم"، قال حاجي زاده: "واجهنا الكيان الصهيوني بالحد الأدنى من الإمكانيات والأسلحة القديمة".

وأكد أن "إيران لم تستخدم خلال الهجوم صواريخ خرمشهر وسجيل وحاج قاسم وخيبرشكان وفرط صوتي 2".

يذكر أن إيران شنت ليل السبت-الأحد هجوما غير مسبوق على إسرائيل، بواسطة مئات الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة والبالستية، وذلك ردا على ضربة استهدفت في الأول من أبريل القنصلية الإيرانية في دمشق وأوقعت 7 قتلى من الحرس الثوري بينهم ضابطان كبيران، ونسبت إلى إسرائيل.

وتمكنت الدفاعات الجوية الإسرائيلية بمساعدة الولايات المتحدة وحلفاء آخرين من اعتراض القسم الأكبر من هذه الصواريخ والمسيرات.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا