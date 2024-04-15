ردا على هجوم القنصلية الإسرائيلي.. "الوعد الصادق" الإيراني بالأرقام

شنت إيران أول هجوم عسكري مباشر في تاريخها على إسرائيل يوم 13 أبريل 2024، وأطلقت عليه تسمية "الوعد الصادق". ونستعرض تاليا هذا الهجوم بالأرقام.

اختار الحرس الثوري الإيراني أن يرد على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق الذي تزامن مع "كذبة أول أبريل"، بتنفيذ الهجوم يوم 13 من الشهر نفسه، على الرغم من أن هذا الرقم يعتبر نذير شؤم، ويتم تفادي استخدامه في كثير من الأحيان.

هجوم "الوعد الصادق" بالأرقام:

بدأ في 13 أبريل 2024، واستمر لـ5 ساعات.

وصول المسيرات الإيرانية إلى إسرائيل استغرق ما بين 7 و9 ساعات.

تم إطلاق 170 طائرة مسيرة.

36 صاروخ كروز.

أكثر من 120 صاروخا باليستيا.

تم اعتراض 99% من القذائف والمسيرات والصواريخ حسب الجيش الإسرائيلي.

القوات الأمريكية اعترضت أكثر من 80 طائرة بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه، و6 صواريخ باليستية.

إسرائيل تكبدت بين 4-5 مليارات شيكل (1.08- 1.35 مليار دولار) في صد الهجوم.

المصدر: RT