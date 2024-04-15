كيف نظر العرب للضربة الإيرانية لإسرائيل؟

أثار الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الذي شنته إيران على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في دمشق ردود فعل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، فما كان رأي النشطاء بها؟

وفي جولة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) تظهر حالة من التباين بين من عبر عن فرحته بالهجوم وبين من شكك ووصفه بالمسرحية. كما تصدر وسم "الهجوم الإيراني" و"عده الصادق" المنصة.

وكتب أحد الأشخاص أن "أي ضربة إيرانية لإسرائيل مهما كان حجمها صغيرا، فضررها النفسي كبير على الاحتلال الإسرائيلي، وفيها تخفيف لأعباء الحرب عن غزة".

· أي ضربة إيرانية لإسرائيل -مهما كان حجمها صغيرا- فضررها النفسي كبير على الكيان، وفيها تخفيف لأعباء الحرب عن #غزة. فبعد اغتيال الضباط الإيرانيين بدأت إسرائيل تسحب قواتها من غزة، استعدادا لأي مواجهة على الجبهة الشمالية مع لبنان وسوريا، بحكم تحكم #إيران الاستراتيجي في تلك الجبهة pic.twitter.com/b2OCVXxUm3 — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) April 13, 2024

وقال آخر إن "ما حدث ليلة السبت هو كسر حاجز مهم يحدث لأول مرة، وهو رسالة للاحتلال أن معادلات جديدة تترسخ في المنطقة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وهذا مهم جدا، بحسب قول أحدهم".

ما حدث الليلة هو كسر حاجز مهم يحدث لأول مرة، وهو رسالة للاحتلال أن معادلات جديدة تترسخ في المنطقة بعد السابع من أكتوبر وهذا مهم جدا..



كما قلت مساء اليوم أنّ إيران تريد رد نوعي ولكن منضبط الحسابات و النوعية هنا تمثلت بمكان انطلاق الرد وهو الجغرافيا الإيرانية و الحسابات المنضبطة… — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) April 13, 2024

وعلق آخرون على الهجوم بالقول "نرحب بليلة يفرح فيها أيتام غزة ومشردوها ونازحوها، فهذه أعظم ليلة لا تنام فيها إسرائيل وتعقد فيها حكومتها اجتماعها من الملاجئ. سواء اتفقتم أو اختلفتم مع إيران وسياستها، فهذه ليلة سيكون لها ما بعدها، فالجميع يعلم أن الأمور عند حافة الهاوية، فهذه أول مواجهة ذات طابع إقليمي منذ عام 1973".

#ايران

ليلة يفرح فيها أيتام #غزة ومشردوها ونازحوها،

ليلة لا تنام فيها #إسرائيل وتعقد فيها حكومتها اجتماعها من الملاجئ https://t.co/EZQDibp4kv — said (@naser611alex) April 13, 2024

واعتبر أحد الأشخاص أن "الهجوم هو رد إيراني على إسرائيل، وإذا ردت تل أبيب عليه فستتحول إلى حرب، وإذا لم ترد فقد انهارت رواية الاحتلال من أن حربهم الوحشية في غزة قد حققت الردع بمنع أي هجوم جديد ضدها، مضيفين أن أمام الاحتلال الإسرائيلي خيارات صعبة".

هو رد إيراني .. واذا ردت إسرائيل ستتحول إلى حرب



واذا لم ترد فقد انهارت رواية الصهاينة من أن حربهم الوحشية في غزة ، قد حققت الردع بمنع أي هجوم جديد ضدها



خيارات صعبة للاحتلال وداعميه pic.twitter.com/E5hTTzL2Kw — صلاح بن عمر بابقي⁦ (@salahbabgi) April 13, 2024

في المقابل، اعتبر آخرون أن إيران فشلت في عملية الانتقام بتحقيق إيذاء لإسرائيل وردعها، وأن العملية انتهت قبل أن تبدأ.

وكتب أحد النشطاء: "إيران فشلت في دفع إسرائيل لكلفة باهظة ومؤلمة ثمنا لاعتداءاتها المتكررة باغتيال قيادات الحرس الثوري، وبالتالي فشلت إيران بفرض توازن الرعب!! وهذا لن يمنع إسرائيل من الاستمرار باستهداف إيران وحلفائها في المنطقة انطلاقا من سوريا".

🔴🔴فشلت عملية الانتقام إيراني بتحقيق ايذاء إسرائيل وردعها وانتهت قبل أن تبدأ…

🔴🔴واضح نجحت الدفاعات الأمريكية والبريطانية باسقاط تقريبا جميع المسيرات فوق العراق وسوريا ولم تقترب أي من المسيرات والصواريخ من مجال العدو ..وتم اعتراض معظمها خارج مجالها الجوي فوق #العراق و #يوريا… — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) April 13, 2024

واعتبرت المذيعة اللبنانية ديما صادق أن الهجوم "مسرحية" وكتبت: "قدمنا لكم لهذه السهرة مسرحية "مسيرة ما ضربتش حاجة" ، نتمنى ان تكونو استمعتم برفقة اجوائها الضاحكة والمسلية".

قدمنا لكم لهذه السهرة مسرحية " مسيرة ما ضربتش حاجة" ، نتمنى ان تكونو استمعتم برفقة اجوائها الضاحكة والمسلية ❤️ — Dima ديما صادق (@DimaSadek) April 13, 2024

نتيجة الذي حصل بالأمس :

بالمعنى العسكري : ما من اي قيمة فعلية ، مسرحية هزلية غير مسبوق بأن تبلغ الجهة الهجومية الجهة المستهدفة انه لديها ٦ -٧ ساعات لتحمي نفسها من هجوم ستشنه عليها ، معطية احداثيات ساعة وصول الهجوم و نوع الصواريخ و المسيرات في سابقة مضحكة لم يعرفها تاريخ الحروب… — Dima ديما صادق (@DimaSadek) April 14, 2024

وقال ناشط آخر: "ما يعنيني من كل هذه المسرحيات الهزلية هو أن يكون ربما هناك فرصة لأهلنا في غزة أن يلتقطوا أنفاسهم ولو لأيام أو حتى ساعات بعد كل هذه الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحقهم على مدار نصف عام؟".

ما يعنيني من كل هذه المسرحيات الهزلية وهذا الهراء هو أن يكون ربما هناك فرصة لأهلنا في #غزة أن يلتقطوا أنفاسهم ولو لأيام أو حتى ساعات بعد كل هذه الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحقهم على مدار نصف عام ؟! #غزة_تنتصر بالأحرار — Maher Chawich 🇵🇸 (@ChawichMaher) April 13, 2024

المصدر: RT