غوتيريش يدعو إلى إنهاء "دوامة الانتقام" بين إيران وإسرائيل ويحذر من خطر "نزاع إقليمي شامل"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الشرق الأوسط "على شفير" الانزلاق إلى "نزاع إقليمي شامل"، داعيا إلى أقصى درجات ضبط النفس في "لحظة الخطر القصوى هذه".

وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي: "في غزة، أدت ستة أشهر ونصف من العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى خلق جحيم" على الصعيد الإنساني، مؤكدا أن مليوني فلسطيني يعانون في القطاع المدمر من "الموت والدمار والحرمان من المساعدات الإنسانية الحيوية" والجوع.

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وأضاف: "لقد حان الوقت لإنهاء دائرة الانتقام الدموية. لقد حان الوقت للتوقف. ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل معا لمنع أي أعمال يمكن أن تضع الشرق الأوسط بأكمله على حافة الهاوية وتكون لها عواقب مدمرة على المدنيين".

وأدان مرة أخرى الهجوم الإيراني على إسرائيل، ودعا أيضا إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.

ويذكر أن إيران شنت ليل نهاية الأسبوع الماضي هجوما غير مسبوق على إسرائيل، بواسطة مئات الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة والبالستية، ردا على ضربة استهدفت في الأول من أبريل القنصلية الإيرانية في دمشق.

المصدر: ا ف ب + نوفوستي