قال رجل الأعمال الألماني الفنلندي كيم دوت كوم، إن رأس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، دمر بلاده وقضى على جيل كامل من الرجال هناك من أجل إرضاء "أسياده" الأمريكيين.

وكتب الخبير في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي X: "هذا الكوميدي الذي فاز في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية لأنه وعد بالسلام، قام فعلا بتدمير بلاده وقضى على جيل من الرجال من خلال بدء حرب مع روسيا من أجل إرضاء رعاته الأمريكيين".

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ووفقا له، أخذ زيلينسكي يبكي الآن لأن الوعد الأمريكي بـ "الدعم الثابت" لم يعد يساوي أي شيء.

ولفت رجل الأعمال الانتباه أيضا، إلى الوضع المتوتر حول جزيرة تايوان، وقال محذرا الإدارة هناك: "عليكم توخي الحذر"، في إشارة إلى التعاون العسكري الوثيق بين سلطات الجزيرة وواشنطن، والذي تدينه بكين بشدة.

في وقت سابق، ذكر دوت كوم، أن بعض الساسة والجنرالات في الغرب يدعون للاستعداد للحرب مع روسيا حتى لا تتعرض أوكرانيا للهزيمة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويشار إلى أن دوت كوم، أصبح معروفا على نطاق واسع لمستخدمي الإنترنت في العديد من البلدان حول العالم بعد أن أسس شبكة تبادل الملفات Megaupload في عام 2005.

وبعد إغلاق خدمة استضافة الملفات هذه في عام 2012 تحت ضغط الهيئات الأمنية الأمريكية المختصة، أسس المذكور موردا آخر مشابها - Mega، والذي سرعان ما أصبح شائعا جدا في جميع أنحاء العالم.

المصدر: تاس