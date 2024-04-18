"حماس": الولايات المتحدة تؤكد باستخدام "الفيتو" وقوفها ضد شعبنا الفلسطيني

أكدت حركة "حماس" أن الولايات المتحدة باستخدامها حق النقض ضد مشروع القرار الداعي إلى منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تؤكد من جديد وقوفها ضد حق شعبنا الفلسطيني.

وقالت "حماس" في بيانها: "مرة أخرى، تقف الولايات المتحدة الأمريكية في وجه الإرادة الدولية، لتستخدم حق النقض "الفيتو" في وجه مشروع القرار الذي قدمته الجزائر نيابة عن المجموعة العربية، الداعي إلى منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تأييد اثنتي عشرة دولة للقرار".

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وأضافت: "تؤكد (الولايات المتحدة) من جديد وقوفها ضد شعبنا الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، ووقوفها الكامل إلى جانب كيان الاحتلال الفاشي في مصادرته لحقوق شعبنا الفلسطيني ومحاولات تصفية قضيته".

واستخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار حول قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة. وامتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت. وصوت باقي أعضاء مجلس الأمن لصالح القرار.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين بعد تصويتها في مجلس الأمن الدولي ضد قبول بلادهم في عضوية الأمم المتحدة.

المصدر: RT